В Москву возвращается тепло

Столичные синоптики сообщили о потеплении в Москве. Во вторник, 20 июня, температура воздуха в городе может подняться до +23. Минимальное дневное значение будет зафиксировано на отметке +21. Вечером местами пройдут кратковременные дожди, передает телеканал "360".

Отмечается, что температурный фон в этот день несколько превысит среднюю норму. "Погода вполне комфортная и заметных метеопатических реакций вызывать не должна", – подчеркнули специалисты.