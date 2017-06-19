Ученые нашли виновника холодного лета

Метеорологи установили виновника аномально холодного лета, выдавшегося в этом году. В ухудшении погоды эксперты обвиняют Китай.

По мнению специалистов, все дело – в китайском спутнике "Мо-Цзы". Он участвовал в опытах по квантовому перемещению.

Исследователи провели необходимые замеры, после чего пришли к выводу: погода резко портилась в дни, когда китайский спутник работал в полном режиме. И вместо летнего тепла в Россию пришло ненастье: проливные дожди и сильные штормовые ветра.

Спутник был запущен на высоту от четырех до шести тысяч метров. Там ученые наблюдали десятикратное превышение уровня отрицательных аэроионов. Их концентрация могла вызвать аномальное похолодание на Земле, сообщает РИА ФАН. Тем не менее метеорологи заверили, что совсем скоро концентрация частиц в атмосфере придет в норму, а вместе тем – и погода.

В свою очередь ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поспешил снять ответственность с китайцев за аномально холодное лето, заявил о несостоятельности теории влияния спутника на погоду. "Это полный бред… Мы с Земли не можем управлять погодными процессами, используя мощнейшие установки. А говорить про какой-то спутник в его ограниченном потенциале – это даже уже не смешно", – приводит слова Тишковца НСН.

Напомним, 15 июня текущего года признано самым холодным с 1949 года. В этот день воздух в Москве прогрелся всего до 10,2 градуса, причем утром столбик термометра находился на отметке в семь градусов.

Эх, у меня сегодня выхдной, а придется с сыном сидеть дома, погода не радует #дождь #ливень#хочуТепло#хочуГулять#смотримДождь Публикация от Ирина�� (@irinademura) Июн 18 2017 в 11:25 PDT

Как писали Dni.Ru, ранее синоптики обещали, что совсем скоро в среднюю полосу России придет долгожданное летнее тепло. Погода в июне прогнозируется типичной для этого месяца. Порадует высокими средними показателями температуры и июль. Сентябрь тоже обещает быть теплее обычного.