Путин пошутил о перепродаже дальневосточного гектара

В ходе прямой линии Владимиру Путину предложили предоставлять россиянам земли в разных регионах страны – как в случае с дальневосточным гектаром. Президент сказал, что не против изучения данного вопроса, передает "Газета.ru".

По словам главы государства, в России не используются 43 миллиона гектаров сельхозугодий. Однако Путин отметил, что нельзя допускать появления вторичного рынка дальневосточных гектаров. "Народ у нас талантливый", – пошутил российский лидер.