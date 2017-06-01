Когда в Москву придет жара

По прогнозам синоптиков, в скором времени на смену дождям и ураганам в столицу придет летнее тепло. Однако перед тем, как насладиться солнечной, жаркой погодой, москвичам придется пережить прохладные выходные.

Как сообщают специалисты Гидрометцентра России, потепление наступит в столичном регионе уже в начале следующей недели, с 5 июня. В ночь на понедельник еще будет прохладно, +5...+10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +18...+23 градусов.



В ночь на вторник, 6 июня, ожидается до +8...+13 градусов, а днем лето вступит в свои права: воздух прогреется до +22...+27.

Однако до этого момента москвичам придется пережить не самые приятные выходные. "Под влиянием глубокого циклона в Москве в ближайшие дни сохранится пасмурная, ветреная и холодная погода, потеплеет в начале следующей недели", – уточнили в метеослужбе.

Так, в пятницу, 2 июня, возможен небольшой дождь, дневная температура воздуха составит около +10...+12 градусов. В субботу, 3 июня, возможны кратковременные осадки, а также порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

Ночью похолодает до +3…+5 градусов в Москве и до 0…+5 градусов – по области. Днем также будет прохладно – лишь +9…+11 градусов в городе и +7…+12 градусов – в Подмосковье.

В воскресенье, 4 июня, интенсивность осадков уменьшится – небольшой дождь пройдет местами, в отдельных районах еще будет наблюдаться порывистый ветер до 12-17 метров в секунду. Ночью будет +4…+6 градусов в столице и +2…+7 градусов – по области. Днем температура составит +13…+15 градусов в Москве и +12…+17 градусов – в Подмосковье.

Напомним, последние несколько недель погода в Москве не баловала москвичей теплом. А в понедельник 29 мая в середине дня город и вовсе накрыл мощный ураган, в результате которого 15 человек погибли и более ста пострадали.