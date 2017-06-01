Самоубийственные действия пилота Ту-154 восстановили по минутам

Командир потерял ориентировку в пространстве, попав во власть так называемых соматогравитационных иллюзий. Эксперты уверены, что пилотов "загоняли полетами".

Пилот Ту-154Б-2 потерял ориентировку в пространстве, в результате чего его действия стали хаотичными. Самолет врезался в воду на большой скорости и с запредельным креном, сообщает "Коммерсантъ".

"Рано утром 25 декабря Ту-154Б-2 800-й авиабазы особого назначения должен был выполнить два так называемых тренировочных полета по перевозке войск (пассажиров), техники и грузов. Оба они были запланированы по категории ВТ (вне трасс), при этом первый – из Чкаловского в Сочи – должен был пройти над территорией России, а второй – в сирийский город Латакия – относился к международным рейсам. Первый перелет, по данным специалистов, прошел абсолютно штатно, не вызвав у экипажа никаких сложностей: рейс выполнялся в простых метеоусловиях, на борту находились 92 пассажира и всего 150 килограммов груза. Из Чкаловского лайнер стартовал в 01:38, а в 03:43 совершил в аэропорту Адлер (Сочи) так называемую техническую – без погрузки-разгрузки и высадки пассажиров – посадку (только для заправки топливом). При этом взлет из Сочи с самого начала не задался", – отмечает издание.

Как установила комиссия, командир Ту-154 Роман Волков неадекватно себя вел еще на рулежных дорожках: он никак не мог понять, с какой полосы взлетать. В 05:24 лайнер поднялся в воздух с курсом 238 градусов, однако через семь секунд Волков впал в панику и, используя нецензурную лексику, попытался выяснить у сослуживцев курс.

Действия командира стали нелогичными и хаотичными: он бросил штурвал и на высоте 157 метров приказал убрать закрылки, хотя по регламенту экипаж выполняет это действие не менее чем на полукилометровой высоте. "Ух, е-мое!" – зафиксирован возглас штурмана, почувствовавшего падение самолета.

"По данным самописца, на 70-й секунде полета Ту-154 находился всего в 90 метрах от поверхности воды. При этом каждую секунду он опускался еще на 20 метров и продолжал идти с большим левым креном. Уже в этот момент, по мнению специалистов, самолет и все его пассажиры были обречены: вывести машину из снижения в такой ситуации не смог бы даже опытный летчик-испытатель", – заключает издание. Министерство обороны назвало официальной версией трагедии потерю пилотом пространственной ориентировки.

"Причиной катастрофы Ту-154-Б-2 явилось нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном, в результате которых самолет на этапе набора высоты перешел на снижение и столкнулся с водной поверхностью", – говорится в отчете, опубликованном в Telegram-канале "Капитан Врунгель". В документе отмечается "отсутствие адекватной реакции капитана" на доклады членов экипажа, а также звуковые и световые сигналы.





Создатель "Капитана Врунгеля" добавил, что обнародованный документ следует читать между строк. По его словам, реальная причина крушения в том, что пилотов "загоняли полетами до изнеможения".