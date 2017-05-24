Установлена окончательная причина крушения Ту-154

В ближайшее время будут получены последние данные экспертиз по прошлогодней катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем, после чего о причине трагедии объявят официально. Об этом в среду, 24 мая, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совфеде.

По словам министра, работа на месте крушения была завершена еще несколько недель назад. "У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы", – цитирует главу военного ведомства ТАСС.

При этом он отметил, что оставшийся 1% требуется для того, чтобы быть абсолютно уверенными в причине катастрофы и "честными перед всеми". "Думаю, в ближайшее время, наверное, получим последние данные и озвучим окончательную версию", – резюмировал Шойгу.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко опровергла данные о том, что крушение самолета Ту-154 Минобороны близ Сочи произошло вследствие перегруза. Эта информация "не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела", говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

"Отдельно стоит отметить, что окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами Следственного комитета России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз", – подчеркнула Петренко. Гипотезы же, возникающие до этого момента, являются личными суждениями их авторов, добавила она.

Напомним, что крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи. Самолет рухнул в Черное море. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских военных с праздниками.

