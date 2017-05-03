"Кировлес" поставил крест на президентских амбициях Навального

Приговор по делу Алексея Навального и компании "Кировлес" вступил в силу. Кировский областной суд признал законным вынесенный ранее вердикт. Осужденный на 5 лет условно оппозиционер не сможет участвовать в президентской кампании 2018 года.

Судья Михаил Обухов отклонил поданную защитой главы ФБК апелляцию. Таким образом, суд не стал менять приговор, в соответствии с которым основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров получили условные сроки по делу "Кировлеса".

Защита просила оправдать подсудимых. Адвокаты ссылались на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который требовал прекратить уголовное преследование либо отменить приговор в отношении Навального и Офицерова. В свою очередь, гособвинение просило отказать защите в жалобе, а приговор оставить без изменений. "Вопреки доводам, изложенным в жалобе защиты, суд первой инстанции вынес законный приговор", – подчеркнул прокурор Евгений Черемисинов.

Приговор двум предпринимателям был вынесен в июле 2013 года. По версии следствия, Навальный в 2009 году ввел в заблуждение теперь уже бывшего директора ГУП "Кировлес" Вячеслава Опалева, склонив его к заключению заведомо невыгодного контракта. Подключив к "бизнесу" Офицерова, они общими усилиями похитили 10 тысяч кубометров лесопродукции "Кировлеса" на сумму свыше 16 миллионов рублей, напоминает ТАСС.

16 ноября прошлого года президиум Верховного суда направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами. Проверка была инициирована в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

Дело "Кировлеса" рассматривалось повторно 8 февраля этого года. Ленинский суд приговорил Алексея Навального к 5 годам условно, второй фигурант дела – экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров – получил 4 года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года. Им также было назначено дополнительное наказание – штраф в 500 тысяч рублей каждому. Поскольку 3 мая жалоба защиты на приговор была отклонена, вердикт вступает в силу.

Приговор Навальному по Кировлесу вступил в силу. Что #Навальный теперь будет делать с деньгами, собранными на избирательную компанию? — Евгения Пасечникова (@Ev_Pasechnikova) 3 мая 2017 г.

Сам Навальный и его сторонники считают, что решение суда никак не повлияет на президентские амбиции главы ФБК. Однако секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что участвовать в избирательной кампании оппозиционер не сможет. "Граждане России не имеют права быть избранными, если они осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеют на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления", – отметила Гришина.

Часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса ("Присвоение и растрата"), по которой осужден Навальный, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких.

