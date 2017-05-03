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Общество

"Кировлес" поставил крест на президентских амбициях Навального

Алексей Навальный. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Titov
Приговор по делу Алексея Навального и компании "Кировлес" вступил в силу. Кировский областной суд признал законным вынесенный ранее вердикт. Осужденный на 5 лет условно оппозиционер не сможет участвовать в президентской кампании 2018 года.
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Судья Михаил Обухов отклонил поданную защитой главы ФБК апелляцию. Таким образом, суд не стал менять приговор, в соответствии с которым основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров получили условные сроки по делу "Кировлеса".

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Защита просила оправдать подсудимых. Адвокаты ссылались на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который требовал прекратить уголовное преследование либо отменить приговор в отношении Навального и Офицерова. В свою очередь, гособвинение просило отказать защите в жалобе, а приговор оставить без изменений. "Вопреки доводам, изложенным в жалобе защиты, суд первой инстанции вынес законный приговор", – подчеркнул прокурор Евгений Черемисинов.

Приговор двум предпринимателям был вынесен в июле 2013 года. По версии следствия, Навальный в 2009 году ввел в заблуждение теперь уже бывшего директора ГУП "Кировлес" Вячеслава Опалева, склонив его к заключению заведомо невыгодного контракта. Подключив к "бизнесу" Офицерова, они общими усилиями похитили 10 тысяч кубометров лесопродукции "Кировлеса" на сумму свыше 16 миллионов рублей, напоминает ТАСС.

16 ноября прошлого года президиум Верховного суда направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами. Проверка была инициирована в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

Дело "Кировлеса" рассматривалось повторно 8 февраля этого года. Ленинский суд приговорил Алексея Навального к 5 годам условно, второй фигурант дела – экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров – получил 4 года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года. Им также было назначено дополнительное наказание – штраф в 500 тысяч рублей каждому. Поскольку 3 мая жалоба защиты на приговор была отклонена, вердикт вступает в силу.

Сам Навальный и его сторонники считают, что решение суда никак не повлияет на президентские амбиции главы ФБК. Однако секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что участвовать в избирательной кампании оппозиционер не сможет. "Граждане России не имеют права быть избранными, если они осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеют на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления", – отметила Гришина.

Часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса ("Присвоение и растрата"), по которой осужден Навальный, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких. 

Автор: Федор Лопырев3 мая 2017, 13:54

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