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Общество

Бывший главбух Серебренникова созналась в хищении 200 млн

Кирилл Серебренников. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Одна из фигуранток громкого дела о мошенничестве, потрясшего театральную среду Москвы, заявила о готовности сотрудничать со следствием. Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии", учредителем которой является режиссер Кирилл Серебренников, Нина Масляева признала вину в хищении бюджетных средств в размере 200 миллионов рублей.
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О готовности сотрудничать со следствием сообщил адвокат задержанной Павел Тепухин. "Вину признает в том объеме, который есть, то есть по хищению бюджетных средств", – цитирует его Life.ru. В то же время юрист отметил, что "она была лишь рабочей лошадкой и не главным человеком в организации", сообщает агентство "Интерфакс".

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Ранее представитель Нины Масляевой заявил, что признание вины невозможно, так как ей до сих пор не было предъявлено обвинение. Отметим, что суд принял решение о продлении срока задержания подозреваемой на 72 часа, хотя гособвинение требовало ее ареста.

Между тем второй подозреваемый, бывший гендиректор театра Юрий Итин отказался признать свою вину. "Я не осуществлял никакого оперативного управления деятельностью "Седьмой студией", так как находился в Ярославле", – цитирует его ТАСС.

Представители следствия попросили арестовать Юрия Итина в связи с тем, что он, находясь на свободе, мог оказывать влияние на ход дела. Суд счел доводы ведомства убедительными. При этом сам подозреваемый заявил, что он "не предпринимал никаких действий, нарушающих закон".

Добавим, Юрий Итин и Нина Масляева обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 2011 по 2014 год были похищены около 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на развитие и продвижение искусства.Cледователи также допросили худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, по делу он проходит как свидетель. Тем не менее в его квартире был произведен обыск.

Автор: Владислав Скобелев25 мая 2017, 19:17

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