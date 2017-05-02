Навальный попался на налогах

ФНС проверит информацию об уклонении от уплаты налогов блогером Алексеем Навальным. Запрос в службу направлен Российским союзом налогоплательщиков.

Данные о неладах оппозиционера с налоговой дисциплиной почерпнуты из публикаций в СМИ. 18 апреля некоторые издания писали о том, что директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов получил в 2014-2015 годах более 25 миллионов рублей. Средства поступали на личные счета Рубанова от неизвестных отправителей.

"В связи с опубликованными в ряде средств массовой информации сведениями прошу вас провести проверку по фактам возможного уклонения Алексеем Навальным и другими получателями денежных средств от уплаты налогов", – говорится в письме Мишустину.

Как утверждается в документе за подписью председателя исполкома Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова, поступившем в распоряжение ТАСС, для перевода денег использовались схемы Cash-in и Recycling. Затем деньги переводились соратникам блогера Алексея Навального.

До сведения главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина также доводится, что, по данным тех же СМИ, в 2015 году подконтрольная Михаилу Ходорковскому чешская компания перечислила в Россию около 40 миллионов рублей. Часть этих средств пошла на реализацию совместных проектов Ходорковского и Навального.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Дмитрий Саблин просил Следственный комитет России провести проверку изложенных в СМИ данных о незаконном получении денежных средств Рубановым.

Напомним, 27 апреля в Москве неизвестный облил главу Фонда по борьбе с коррупцией зеленкой. Алексей Навальный получил химический ожог глаза. Депутаты Госдумы заявили позже, что подобные методы политической борьбы недопустимы – это преступления, которые надо расследовать.