Бульдог на скейтборде протаранил офис "Би-Би-Си"

В Сети набирает популярность видео, на котором очаровательный французский бульдог катается на скейтборде у входа в офис телекомпании "Би-Би-Си". В какой-то момент пес разгоняется и врезается в стеклянные двери здания.

Видео с приключениями маленького хулигана было опубликовано в соцсети Twitter. Меньше чем за сутки забавный ролик набрал почти десять тысяч лайков и более пяти тысяч ретвитов. Как отмечает издание Mashable, веселого пса зовут Эрик Спок Маклин.

Благодаря тому, что бульдог виртуозно катается на доске, он уже давно стал настоящей звезной Instagram. Так, на его аккаунт подписаны более 15 тысяч пользователей.



