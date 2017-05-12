Бульдог на скейтборде протаранил офис "Би-Би-Си"
Видео с приключениями маленького хулигана было опубликовано в соцсети Twitter. Меньше чем за сутки забавный ролик набрал почти десять тысяч лайков и более пяти тысяч ретвитов. Как отмечает издание Mashable, веселого пса зовут Эрик Спок Маклин.
A skateboarding pug just crashed into the front doors @BBC ���� pic.twitter.com/LAxVa2gzlI— ⒶⓁⒺⓍ (@alexrogers191) 11 мая 2017 г.
Благодаря тому, что бульдог виртуозно катается на доске, он уже давно стал настоящей звезной Instagram. Так, на его аккаунт подписаны более 15 тысяч пользователей.
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