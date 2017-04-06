В Москву вернется снег

В ближайшие дни в столицу придет холодный атмосферный фронт. Более того, москвичей и гостей города ожидают осадки в виде снега.

В течение нескольких дней в московском регионе похолодает. В ночные часы температура может достигнуть минусовых отметок. В предстоящие выходные ожидается выпадение снега.

"Пройдут осадки, временами будет усиливаться ветер, и температура понизится, в ночь на воскресенье даже до слабых отрицательных отметок. В начале новой недели вновь начнется потепление", – сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на метеослужбу. С 7 апреля в столице похолодает.

В пятницу ночью в Подмосковье местами пройдет небольшой дождь. Днем он усилится и распространится в том числе на столицу. Ночные температуры в Москве составят 6-8 градусов и 4-9 градусов в Подмосковье. Днем ожидается 11-13 и 8-13 градусов соответственно, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Суббота встретит жителей московского региона дождем и облачностью. Ночью в столице ожидается 5-7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 7-9 градусов тепла.

Ночь на 9 апреля ожидается холодной. Температура опустится до минус 1 – плюс 1 в Москве и от минус 4 до плюс 1 градуса в регионе. Днем столбик термометра покажет 3-5 градусов выше нуля.

Не обойдется в воскресенье и без осадков. Правда, синоптики уверяют, что они будут небольшими, в ночные часы преимущественно в виде снега. День будет ветреным. Местами возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах будет гололедица. Зато начало новой недели вновь принесет в московский регион долгожданную теплую погоду.

Отметим, 6 апреля зарегистрирован самый теплый день с начала года в Москве. Воздух в столице прогрелся до 13,3 градуса тепла. До конца дня прогнозируется до 15 градусов выше нуля.