В Москву вернется снег
В течение нескольких дней в московском регионе похолодает. В ночные часы температура может достигнуть минусовых отметок. В предстоящие выходные ожидается выпадение снега.
"Пройдут осадки, временами будет усиливаться ветер, и температура понизится, в ночь на воскресенье даже до слабых отрицательных отметок. В начале новой недели вновь начнется потепление", – сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на метеослужбу. С 7 апреля в столице похолодает.
В пятницу ночью в Подмосковье местами пройдет небольшой дождь. Днем он усилится и распространится в том числе на столицу. Ночные температуры в Москве составят 6-8 градусов и 4-9 градусов в Подмосковье. Днем ожидается 11-13 и 8-13 градусов соответственно, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
Суббота встретит жителей московского региона дождем и облачностью. Ночью в столице ожидается 5-7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 7-9 градусов тепла.
В #СеверноеМедведково #Москва идёт снег! А в Вашем городе какая погода? pic.twitter.com/jmMzPingKp— Борис Трофимов (@BorisTrofimov1) 27 марта 2017 г.
Ночь на 9 апреля ожидается холодной. Температура опустится до минус 1 – плюс 1 в Москве и от минус 4 до плюс 1 градуса в регионе. Днем столбик термометра покажет 3-5 градусов выше нуля.
Не обойдется в воскресенье и без осадков. Правда, синоптики уверяют, что они будут небольшими, в ночные часы преимущественно в виде снега. День будет ветреным. Местами возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах будет гололедица. Зато начало новой недели вновь принесет в московский регион долгожданную теплую погоду.
Среда, 5 апреля, стала самым теплым днем с начала года.#Москва #весна #погода https://t.co/sk4PINcpYg pic.twitter.com/DNzTYoUvp3— Южные Горизонты (@UGorizont) 5 апреля 2017 г.
Отметим, 6 апреля зарегистрирован самый теплый день с начала года в Москве. Воздух в столице прогрелся до 13,3 градуса тепла. До конца дня прогнозируется до 15 градусов выше нуля.
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