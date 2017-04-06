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Общество

Как Европа обманула украинцев

Фото: GLOBAL LOOK press/ imago stock&people
Украина, наконец, дождалась безвизового режима со странами Евросоюза. Те, кто три года назад скакал на Майдане, сегодня узнали детали безвиза и прослезились – в договоре с Брюсселем столько подводных камней, что проще остаться на родине, чем собирать чемодан в ставшую открытой Европу.
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Украинские СМИ с гордостью сообщают, что после решения Европарламента о безвизовом режиме с Украиной, для граждан страны открылись широкие возможности. Теперь не надо стоять в очередях для того, чтобы оформить необходимые бумаги, нет необходимости проходить консультации в посольствах перед первой поездкой. Украинцы смогут путешествовать по всей Европе, любители шопинга – отовариваться модными новинками, а бизнесмены – развивать связи и торговать.

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Петр Порошенко, который три с лишним года обещал гражданам своей страны пресловутую евроинтеграцию, тоже порадовался принятому в Брюсселе решению, написав у себя в Facebook "Yes! 521 голос в Европарламенте за безвизовый режим с Украиной!"

Но за ширмой радостных лозунгов власти Незалежной не замечают или делают вид, будто им не известно о том, что безвизовый режим не предполагает самого главного, о чем кричали и для чего скакали участники Евромайдана – ездить на заработки в Европу украинцам по-прежнему нельзя. По сути, безвизовый режим нужен только для туристических поездок сроком не более 90 дней. По его условиям не допускается постоянное проживание, обучение или трудоустройство в чужой стране. Для этого нужно оформлять отдельные визы.

Кроме того, при въезде граждан Украины в страны ЕС могут возникнуть ситуации, при которых человеку запретят пересекать границу. Например, отсутствие денег: на каждый день пребывания украинцам необходимо иметь на банковской карте минимум 45 евро. Главными условиями отправления за границу в страны шенгенской зоны является наличие биометрического паспорта, обратного билета, ваучера на проживание с целью подтверждения конкретного места и медицинская страховка.

Получается, что несмотря на решение Европейского парламента, никаких поводов для радости у населения страны быть не может, отметил в интервью Dni.Ru политолог Армен Гаспарян. "Мало кто на Украине знает законодательство ЕС, по которому в случае одной жалобы хотя бы одной страны, входящей в Евросоюз, на поведение украинцев, безвиз может быть аннулирован в течение 24 часов".

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRES

Гаспарян напомнил, что в стране, где плата за услуги ЖКХ значительно превышает размер пенсии, говорить о том, что все массово поедут в Европу, не приходится. "Для украинского обывателя решение Брюсселя будет подано как главная победа Евромайдана, но это не должно никого обманывать, поскольку в условиях жесточайшего экономического кризиса, который накладывается на не самую успешную политическую ситуацию, поводов для радости и гордости никакой нет", – сказал эксперт.

Политолог посоветовал властям Украины не бросать в воздух чепчики от радости за безвизовый режим, а заняться экономикой страны, которая за последние три года проделала извилистый путь от промышленно-аграрной до просто аграрной. "С такими темпами Украина может в скором времени трансформироваться в европейский аналог Сомали", – резюмировал Гаспарян.


Член Академии геополитических проблем Константин Сивков отметил, что украинцы три года добивались безвизового режима с ЕС, прежде всего, для свободного перемещения по Европе в поисках работы. Но сегодняшнее решение Европарламента им не предоставило такой возможности. Политолог не сомневается в том, что с принятием решения о безвизовом режиме в Европу хлынет поток нелегальных мигрантов. "Честным украинцам это не добавило ничего, бандитам – новые возможности для развития своего незаконного бизнеса на территории стран Евросоюза", – сказал Сивков.

Также не стоит забывать и о том, что Киев может столкнуться с новыми финансовыми трудностями после получения заветного безвизового режима. Дело в том, что за каждого гражданина Украины, решившего нелегально остаться в Европе для зарабатывания денег или просто для проживания, Киеву придется заплатить штраф 2 тысячи евро. В Грузии, которая недавно получила право безвизового режима, такой механизм уже запущен и действует.

Автор: Фёдор Лопырев6 апреля 2017, 17:12

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