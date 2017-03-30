На выходных в Москве потеплеет до плюс 12

Москвичей ожидают теплые и солнечные выходные. Как сообщили в Гидрометцентре, в субботу, в первый апрельский день, температура вернется в норму, передает ТАСС.

Так, ночью ожидается небольшой снег, минимальная температура в мегаполисе составит минус 4 градуса, по области будет до 7 градусов мороза. Днем воздух в столице прогреется до 4-6 градусов, в Подмосковье потеплеет до 2-7 градусов.

В ночь на воскресенье, 2 апреля, местами возможны небольшие осадки, около нуля градусов в Москве, по области будет от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем пройдет небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.