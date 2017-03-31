Москву снова завалит снегом

В пятницу, 31 марта, в столице ожидается снегопад, при этом воздух прогреется до +3. "Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха – около 60%", – сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики предупредили, что у метеозависимых могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможно развитие болевого синдрома.