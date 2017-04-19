На Тверскую Заставу в Москве вернутся трамваи

В рамках благоустройства столицы по программе "Моя улица" к концу осени 2017 года на Тверской Заставе появятся новые трамвайные пути, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. Они будут проложены по Лесной улице от 2-го Лесного переулка непосредственно до площади.

Протяженность маршрута составит 1,22 километра, пишут "Аргументы и факты". Кроме того, на Тверской Заставе появится остановка "Белорусский вокзал". По путям будет ходить шестидверный трамвай нового поколения "Витязь-М".