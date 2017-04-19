Лавров делает растяжку по утрам

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, как ему удается поддерживать себя в хорошей физической форме. Он считает, что крепкое здоровье ему передалось по наследству.

"Если честно, это гены. Спасибо папе с мамой", – рассказал Сергей Лавров. Также он добавил, что периодически "по мелочи" занимается спортом. "Каждое утро растяжка, велотренажер, по воскресеньям, если удается, – футбол", – поделился глава МИД России.

Свой секрет здоровья Сергей Лавров раскрыл журналисту Esquire. Сотрудник издания поблагодарил ведомство за возможность пронаблюдать за жизнь работников министерства на протяжении двух месяцев.

Журналист в опубликованном фрагменте своего очерка рассказал о деловых поездках Сергея Лаврова. В частности, он отметил, что глава МИД России за три дня провел 37 переговоров на маршруте Москва – Бонн – Мюнхен – Бишкек – Москва.

Автор очерка процитировал журналистку, которая при виде Лаврова восхитилась его внешним видом. "Как у него получается так выглядеть? Тут лишний стакан воды на ночь выпьешь и отекаешь с утра, а он вообще в самолете ночевал", – сказала она.

Напомним, в 2015 году глава МИД Сергей Лавров занял первое место в медиа-рейтинге популярности федеральных министров. Политолог Елена Пономарева тогда заявила, что руководитель внешнеполитического ведомства стал лидером топа благодаря своему имиджу и трудолюбию.