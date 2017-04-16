На Пасху Москву завалит снегом

Несмотря на то, что 16 апреля в Москве началось с хорошей погоды, ситуация может быстро и кардинально измениться, предупреждают синоптики. На столицу надвигается снежный шторм, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. На город обрушится мокрый снег вперемешку с дождем, на дорогах и тротуарах может образоваться гололед. Температура воздуха окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы. С приходом следующего дня опасности капризной погоды не исчезнут. "Утром автолюбители будьте внимательны! Дорожная ситуация – сложная!", – цитирует Life.ru Евгения Тишковца. Москва, согласно прогнозам метеорологов, на ближайшие две недели попадет в "мешок" арктического холода.