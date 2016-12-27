В Россию пришел новый вид ВИЧ

В России появилась новая модификация вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Она образовалась из смешения ранее доминировавшего в нашей стране штамма и нового, занесенного из Центральной Азии.

О том, что пора принимать меры в связи с обнаружением нового вида ВИЧ, в ходе заседания президиума Российской академии наук (РАН) заявил заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Эдуард Карамов. Профессор отметил, что в России сложилась "совершенно уникальная ситуация".

"У нас вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами, рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG... Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей", – цитирует Карамова ТАСС. Также он рассказал о том, что следует делать в этой ситуации.

Ученый уверен, что для профилактики и борьбы с распространением ВИЧ в России необходимо проводить мониторинг гибридизации и смешения вирусов иммунодефицита человека. Он предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ, где главную роль играла бы РАН.

Напомним, 10 ноября руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявил, что Россия близка к последней, генерализованной стадии эпидемии ВИЧ. Он отметил, что распространение болезни не зависит от официального признания или непризнания эпидемии.