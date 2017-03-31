Захарова похвасталась подарком главы МИД Сербии

Официальный представитель МИД Мария Захарова показала фото с подарком главы МИД Сербии. Политик прислал его дипломату на днях.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Facebook похвасталась презентом от главы МИД Сербии Ивицы Дачич. Он прислал ей черные шерстяные митенки с трогательным желто-зеленым цветком.

Оказалось, что митенки пригодились Захаровой, несмотря на то, что на улице уже давно календарная весна. Фото с букетом цветов в сочетании с яркой помадой и в обновке восхитило пользователей Сети. "Какая красивая вы! Как кукла!", "Мария, вы чудесная!", "Красота страшная сила", "Отлично выглядите!!! Не знаю как митенки а букет самый нежный и такой очень очень весенний!!!" – пишут читатели.





Отметим, Мария Захарова отличается прекрасным вкусом, который отмечают как пользователи Сети, так и представители СМИ. Ранее официальный представитель МИД восхитила журналистов, явившись на традиционный брифинг в потрясающем платье. Увидев яркий, сексуальный наряд дипломата, многие представители СМИ не смогли удержаться от комплиментов.

Российский дипломат регулярно радует поклонников привлекательным внешним видом. Так, 17 марта дипломат опубликовала у себя в Facebook снимок из тренажерного зала в короткой белой юбке, поразив подписчиков своей стройной фигурой.

Мария Захарова является активным пользователем социальных сетей. Дипломат регулярно делится с подписчиками новыми публикациями, в том числе и фотографиями.