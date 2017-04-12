Раскрыт секрет развязывающихся шнурков

Ученые из Калифорнийского университета (США) нашли объяснение феномену развязывающихся на ходу шнурков. Оказывается, этому есть логичное объяснение с точки зрения физики.

Чтобы выяснить, в чем кроется секрет, исследователи записали на видео упражнение на беговой дорожке, которое выполнила одна из авторов научной работы Кристин Грегг. Затем они просмотрели ролик в замедленном темпе и проанализировали.

Оказалось, что во время бега нога человека ударяется о землю с силой, семикратно превышающей силу тяжести. В этом изначально и кроется причина, поскольку такая сила приводит к растягиванию и ослаблению завязанного узла.

Кроме того, при этом на свободные концы шнурков воздействует сила инерции, окончательно их развязывая, сообщает Lenta.ru. Американские ученые считают, что понимание того, как динамические нагрузки влияют на узлы, очень важно. Ведь узлы встречаются везде – от ДНК до судоходства и парашютного спорта.

Отметим, ученые не впервые находят объяснения на первый взгляд незначительным явлениям. Как писали Dni.ru, ранее специалисты доказали справедливость "правила пяти секунд", согласно которому можно безопасно есть продукты, поднятые в течение этого времени. Однако эксперты не призывают безоговорочно им пользоваться.

Напомним, американские и турецкие генетики разобрались, почему "совам" тяжело рано заснуть. Ученые считают, что за сдвиг времени для сна ответственны мутации в гене, связанном с регуляцией циркадных ритмов у человека. Оказалось, что он отвечает за проблемы со сном у примерно 1,3% популяции современных европейцев (кроме финнов).