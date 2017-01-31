Никиту Белых закрывают в "Матросской тишине"

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых переводят из следственного изолятора "Лефортово" в больницу СИЗО-1 "Матросская тишина". Такое решение принято на основании медицинского обследования заключенного.

"Белых этапируют сегодня в "Матросскую тишину". Такое решение приняла медкомиссия, которая осмотрела его накануне", – цитирует агентство "Интерфакс" члена столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.

По ее словам, медики оценили состояние заключенного как удовлетворительное. Она отметила, что врачи признали наличие у Никиты Белых хронических заболеваний.

В больнице "Матросской тишины" экс-губернатор пройдет комплексное медицинское обследование. По информации Евы Меркачевой, Федеральная служба исполнения наказаний уже направила в департамент здравоохранения Москвы запрос о предоставлении заключенному врачебной помощи.

В частности, Никита Белых пройдет обследование у флеболога и эндокринолога. Также врачи займутся лечением ноги заключенного. Ранее экс-губернатор жаловался на защемление нерва.

Помните был такой Никита Белых? И я не помню. Никто не помнит. pic.twitter.com/lIzjC3Uje3 — Олег Анатольевич (@dolg132004) 30 января 2017 г.

Адвокат Белых Андрей Грохотов также подтвердил перевод своего подзащитного в "Матросскую тишину", сообщает РИА Новости. При этом он отметил, что у бывшего чиновника "много жалоб на состояние здоровья, которое ежедневно ухудшается".

Напомним, ранее юрист сообщил о многочисленных нарушениях в организме экс-губернатора. "Белых поправился на 20 килограмм, это говорит о проблемах эндокринной системы, у него диабет второй степени. Он не гуляет, а большую часть времени лежит", – пояснил адвокат.