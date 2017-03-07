Путин проведет 8 марта в роддоме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл планы Владимира Путина на 8 марта. Международный женский день российский лидер встретит в Брянском роддоме.

Президент России 8 марта отправится в Брянск. Там он посетит новый перинатальный центр. Поездка специально приурочена к женскому празднику.

Разумеется, Путин поздравит жительниц Брянска. "Завтра Путин отправится в Брянск по случаю. Собственно, приурочена эта поездка будет к Восьмому марта. Он посетит новый перинатальный центр и, естественно, поздравит женщин – в первую очередь сотрудниц этого перинатального центра", – цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не давал губернаторам советов, как поздравлять женщин с 8 марта. По его словам, трудно представить себе подобные директивы. "Не может быть такого распоряжения. И я, честно говоря, не думаю, что главы регионов нуждаются в каких-то рекомендациях, тем более в какой форме поздравлять женщин", – передает слова Пескова Life.ru. Он отметил, что в любом учреждении представительниц прекрасного пола принято поздравлять "в силу своих способностей и креатива".

Отметим, так официальный представитель Кремля прокомментировал информацию газеты "Коммерсантъ" о том, что администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлениям. Например, сочинить их в стихотворной форме.