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На Украине исчез сообщник убийцы Вороненкова

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ.

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"Сообщника убийцы Вороненкова забрали на допрос в прокуратуру, после чего он исчез", – написал на своей странице в Facebook представитель одной из украинских радикальных организаций Артем Скоропадский. По его информации, супруга Левенца утверждала, что еще за восемь дней до убийства Вороненкова ее муж был задержан правоохранительными органами на вокзале. Его доставили в отделение полиции, однако вскоре отпустили.

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Денис Николаевич Вороненков

Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

По имеющимся сведениям, женщина позвонила мужу в 11:00 23 марта, в день убийства Вороненкова. Он сказал, что приехал в Киев по делам и ему необходимо посетить прокуратуру. Левенец еще раз позвонила супругу в тот же день вечером, но его телефон был отключен. Тогда она связалась с друзьями мужа, которые сказали, что Ярослав был на допросе в прокуратуре примерно в 16:00-17:00, то есть через пять-шесть часов после убийства Вороненкова (11:30). После этого Левенец пропал без вести.

"Я не делаю выводов, я рассказываю то, что мне удалось узнать", – цитирует Скоропадского издание "112. Украина". По его словам, в 15:40 у Левенца была еще одна встреча в Киеве. "Свидетели есть, есть их контакты", – пишет он.


Ранее МВД объявило Ярослава Левенца в розыск. По данным оперативников, убийца Вороненкова Павел Паршов приехал на место преступления не один, а вместе с предполагаемым сообщником. При этом, как отметила журналистка украинского телеканала СТБ Алена Лунькова, Левенец с позывным Хантер был в 2012 году объявлен в розыск за экономические преступления.

Чтобы восстановить репутацию предполагаемого сообщника Паршова, в Сети о нем сообщалось как о настоящем патриоте Украины и тренере по боевому гопаку. Лунькова привела биографию Левенца с сайта запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Сообщается, что после выхода из СИЗО в 2014 году он отправился на войну в Донбассе.

"Но в прошлом году его опять вызывают в суд. Мера пресечения – домашний арест с браслетом. Семенченко (Семен Семенченко, руководитель одного из добровольческих батальонов украинской армии. – Прим. ред.) снова за него заступился. Сейчас на сайте комитета освобождения политзаключенных он числится бойцом "Правого сектора", – написала Лунькова. Не исключено, что именно Левенец участвовал в слежке за Вороненковым и подвозил Паршова к месту преступления.

Напомним, что российский экс-депутат Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По предварительным данным, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Киллер был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице. 

Автор: Иван Поляков28 марта 2017, 13:04
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Как жил Денис Вороненков

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