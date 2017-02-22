Юрий Стоянов: Я ору и ругаюсь матом

Юрий Стоянов рассказал о том, что выводит его из себя. По признанию популярного артиста, он терпеть не может постиж.

Юрий Стоянов снялся в сериале "Адаптация", который полным ходом идет по одному из российских телеканалов. Популярный артист сыгралроль подполковника российских спецслужб. Для своего героя Стоянов придумал забавные усы и зализанную прическу. При этом Юрий не скрывает, что терпеть не может постиж.

"Мои коллеги знают, что лучше не входить в комнату в тот момент, когда мне что-нибудь клеят, потому что я ору и ругаюсь матом. Я заранее готовлюсь, если знаю, что мне будут какую-то растительность клеить. Бреюсь только с вечера, потому что, прежде чем наклеить усы или бороду, кожу протирают спиртом. Потом наносится клей, усы приклеивают на идиотскую улыбку, чтобы они приняли нужную форму. Моя гримерша Галочка, с которой я много лет работаю, любит наносить клей широкими, щедрыми мазками. Однажды я не выдержал, сказал ей: "Я плачу тебе зарплату, давай сделаем так: наклей на себя бороду, самую большую, от уха до уха". Когда она сделала, я попросил отклеить бороду. И тут она поняла, как это неприятно!" – рассказал Стоянов.

Однако именно Юрию пришла в голову идея сделать для своего героя усы."Мне хотелось увидеть в зеркале другое лицо. Еще я зачесал волосы назад, получилось дурацкое каре. Кстати, если будем снимать второй сезон, то мы начнем с того, что я сбриваю усы", – цитирует артиста "Московский комсомолец".

Между тем летом Юрию Стоянову исполнится 60 лет. Однако сам актер к этой дате относится с предубеждением. Он объяснил: "Для меня это еще одна страничка, перевернутая в календаре. Я не знаю, что мне 60, я не понимаю этого и не хочу понимать. А устроить юбилей – это значит сделать все для того, чтобы каждая сволочь тебе об этом напомнила. Каждый гад будет говорить: "В день твоего 60-летия…", "…и сегодня, когда тебе 60", "ну вот тебе и стукнуло 60", "ну вот, Юра, ты и вступил в очень серьезный возраст". Да идите вы все с вашими этими самыми поздравлениями".