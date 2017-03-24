Погоду в Москве испортят снег и холод
По словам специалиста погодного центра "Фобос", на столицу надвигается холодный атмосферный фронт. Небо уже затягивают облака, а после обеда 24 марта начнется дождь, который вечером сменится мокрым снегом.
"В ночь с приходом тыловой части циклона начнет поступать полярный воздух. Смешанные осадки перейдут в заряды снега, похолодает в Москве до -1…-3, до 0…-5 – по области. При такой температуре выпавшие осадки превратятся в гололедицу", – цитирует синоптика РИА Новости.
Небольшие осадки ожидаются и в субботу. Температура вернется в рамки климатической нормы: в Москве – +2…+4, по области – 0...+5. В воскресенье картина изменится под влиянием скандинавского антициклона.
Похолодание и гололедица вернутся в столицу в выходныеhttps://t.co/jzZgKjP4YZ#москва #погода #утро pic.twitter.com/lGAQgyN35W— m24.ru (@m24ru) 24 марта 2017 г.
Солнца в столичном регионе будет больше, однако ночная температура останется на минусовой отметке
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-2…-4. День пройдет без существенных осадков, а воздух прогреется до +4...+6.
Ситуация резко ухудшится 27 марта. "Холодный фронт принесет мощные облака, обложные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, гололедные явления и сильный ветер. Такая погода сохранится до конца месяца", – заключил специалист "Фобоса".
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