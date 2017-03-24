Погоду в Москве испортят снег и холод

В столичном регионе в выходные ожидается похолодание. Вместе с ним на Москву обрушатся дождь и снег.

По словам специалиста погодного центра "Фобос", на столицу надвигается холодный атмосферный фронт. Небо уже затягивают облака, а после обеда 24 марта начнется дождь, который вечером сменится мокрым снегом.

"В ночь с приходом тыловой части циклона начнет поступать полярный воздух. Смешанные осадки перейдут в заряды снега, похолодает в Москве до -1…-3, до 0…-5 – по области. При такой температуре выпавшие осадки превратятся в гололедицу", – цитирует синоптика РИА Новости.

Небольшие осадки ожидаются и в субботу. Температура вернется в рамки климатической нормы: в Москве – +2…+4, по области – 0...+5. В воскресенье картина изменится под влиянием скандинавского антициклона.

Солнца в столичном регионе будет больше, однако ночная температура останется на минусовой отметке – -2…-4. День пройдет без существенных осадков, а воздух прогреется до +4...+6.



Ситуация резко ухудшится 27 марта. "Холодный фронт принесет мощные облака, обложные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, гололедные явления и сильный ветер. Такая погода сохранится до конца месяца", – заключил специалист "Фобоса".