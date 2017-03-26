В Москву возвращаются февральские морозы

Синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды. Похолодание будет гораздо более сильным, чем ожидалось ранее – ночью температура будет опускаться до -10 градусов.

Постепенное понижение температуры начнется в столичном регионе в понедельник, 27 марта. Уже следующей ночью столбик термометра может опуститься до -10 градусов.

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Осадки ожидаются уже в воскресенье, 26 марта. "В течение ближайших часов начинается резкое понижение давления, к ночи – на 15-20 мм. Будут заметные осадки в виде снега и мокрого снега, начиная с позднего вечера и в течение понедельника", – рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист предупредил о гололедице, которая возникнет на улицах города после резкого снижения температуры. "Это очень серьезно, особенно во дворах и на тротуарах, нужно быть предельно внимательным", – добавил он.

Публикация от Зинаида Иост мама Новосибирск (@zinaidaiost) Мар 25 2017 в 5:04 PDT

В конце марта температурный фон опустится ниже нормы на 4-5 градусов, считает Вильфанд. "А был – на 5-8 градусов выше нормы. Все москвичи расслабились – вот-вот лето, но не нужно забывать, что погода переменчивая", – цитирует "Интерфакс" главу Гидрометцентра. По предварительным данным, температурный режим вернется к норме уже 2 апреля.