В Москву возвращаются февральские морозы
Постепенное понижение температуры начнется в столичном регионе в понедельник, 27 марта. Уже следующей ночью столбик термометра может опуститься до -10 градусов.
Осадки ожидаются уже в воскресенье, 26 марта. "В течение ближайших часов начинается резкое понижение давления, к ночи – на 15-20 мм. Будут заметные осадки в виде снега и мокрого снега, начиная с позднего вечера и в течение понедельника", – рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Специалист предупредил о гололедице, которая возникнет на улицах города после резкого снижения температуры. "Это очень серьезно, особенно во дворах и на тротуарах, нужно быть предельно внимательным", – добавил он.
В конце марта температурный фон опустится ниже нормы на 4-5 градусов, считает Вильфанд. "А был – на 5-8 градусов выше нормы. Все москвичи расслабились – вот-вот лето, но не нужно забывать, что погода переменчивая", – цитирует "Интерфакс" главу Гидрометцентра. По предварительным данным, температурный режим вернется к норме уже 2 апреля.
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