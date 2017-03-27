В Германии хотят устроить "Евровидению" бойкот

Германия должна воздержаться от участия в "Евровидении-2017" в том случае, если украинские власти не пустят российскую певицу Юлию Самойлову в Киев. Об этом заявил германский политик, депутат бундестага от партии "Левые" Дитер Дем.

По его словам, официальный Киев обязан обеспечить участие Самойловой в песенном смотре. "Это решение не способствует продвижению искусства и противоречит самой идее конкурса "Евровидение", – сказал Дем в интервью на радио Sputnik.

Он подчеркнул, что смотр помог бы сближению народов там, где не могут договориться политики. Дем, ранее принимавший участие в предварительном отборе на "Евровидение", заявил, что "артисты там ближе друг к другу, чем этого хотят политики". При этом депутат бундестага с сожалением отметил, что конкурс впервые в "столь радикальной форме" используется в политических целях.

Он также надеется, что в Европейском вещательном союзе окажут влияние на Киев, чтобы украинские власти отменили запрет на въезд российской певицы. "Я вместе с коллегой Андреем Хунко заявил, что если этого не случится и украинское правительство не изменит решение, мы будем призывать немецких участников в знак солидарности со свободой творчества отказаться от участия", – подчеркнул германский политик.





Ранее глава оргкомитета "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг сообщил, что намерен сделать все возможное, чтобы представитель Москвы отправился на смотр. "Конечно, Европейский вещательный союз должен соблюдать законы Украины, но мы ясно дали понять, что ожидаем, чтобы все исполнители смогли выступить на конкурсе", – заявил он в интервью Der Tagesspiegel.

Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд в страну на три года, мотивировав это тем, что певица нарушила украинское законодательство, выступив пару лет назад в Крыму. Позже организаторы предложили артистке спеть дистанционно, но Москва ответила отказом.

Полуфиналы песенного конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая. Финал состоится 13 мая.

