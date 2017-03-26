В Европе настаивают на участии Самойловой в "Евровидении"

У Юлии Самойловой появился шанс выступить на конкурсе "Евровидение" в Киеве. В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза (EBU) заявили о готовности бороться за возможность ее выступления на песенном смотре.

Официальный представитель EBU Дэвид Гудман заявил, что для организации предпочтительное решение состоит в том, чтобы российская артистка выступила в Киеве. "Мы продолжаем напряженно работать, чтобы этого достичь. Желание EBU состоит в том, чтобы все артисты, участвующие в этом году в конкурсе "Евровидение", могли выступить", – сказал Гудман.

По его словам, он и его коллеги находятся в контакте с украинскими властями и делают все, чтобы разрешить ситуацию.

22 марта СБУ запретила въезд Самойловой на Украину на три года. После этого организаторы конкурса предложили певице дистанционно выступить на конкурсе, на что в Москве ответили отказом. Киев предложил прислать на конкурс другого исполнителя.

В Совете Федерации назвали последнее предложение Украины абсурдом и полнейшей несуразицей. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил мнение, что Россия даже не будет рассматривать условия Киева по "Евровидению".

Тем временем в руководстве "Первого канала" подчеркнули, что выдвинули на конкурс Юлию Самойлову согласно всем правилам. Украина же, как принимающая сторона, должна была обеспечить всем участникам возможность выступить на сцене "Евровидения".

Отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса, пояснили в компании. "Первый канал" счел предложение выступить дистанционно странным и отказался от него. Это противоречит основному правилу конкурса: выступление должно проходить в прямом эфире на сцене "Евровидения".