Киев поставил условие Москве для участии в "Евровидении"

Украинские власти продолжают раздувать с допуском России к участию в песенном конкурсе "Евровидение". Киев потребовал, чтобы Москва заменила участника.

Официальные требования выдвинул вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Он заявил, что России сможет принять участие в конкурсе только в том случае, если страну будет представлять другая исполнительница.

"Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством", – заявил он в эфире "Украинского радио". Кириленко добавил, что в таком случае вопрос с участием России в конкурсе будет решен очень быстро.

Киев надеется, что Москва согласится на выдвинутые условия. Примечательно, что даже в этом случае украинские власти усмотрели какую-то угрозу со стороны Кремля. "Мы видим, что провокация с "Евровидением" со стороны России – это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине", – обрушился Кириленко с бездоказательными обвинениями.

Напомним, Службе безопасности Украины запретила въезд в страну участнице "Евровидения" от России Юлии Самойловой в середине марта. Официальной причиной запрета был назван концерт певицы в Крыму: Киев до сих пор считает полуостров территорией, несмотря на то, что республика уже давно входит в состав Российской Федерации.

Организаторы конкурса выразили сожаление по поводу решение украинский властей и предложили Самойловой выступить дистанционно в прямом эфире. В Москве это предложение отвергли.