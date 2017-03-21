В Россию вернутся снегопады

Несмотря на приход календарной весны, в некоторых регионах России еще возможны снегопады. Что касается Москвы, здесь погода включила режим "генеральной уборки".

По информации заведующей Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в европейской части страны днем ожидаются дожди, а ночью – мокрый снег. В дневное время воздух прогреется до +8, в Центральном Черноземье – до +10, сообщает "Российская газета". В середине недели в этом регионе сохранятся осадки, ночью возможен мороз до -2.

В Москве 21 марта пройдет небольшой дождь, днем столбик термометра поднимется до +8. В среду, 22 марта, не исключено похолодание ночью – до -1, днем будет +10, временами – осадки.

В четверг, 23 марта, столицу ждет облачная с прояснениями погода, ночью – +3...+5, днем – +8...+10. По словам синоптика, такое состояние атмосферы поможет городу очиститься от остатков снега и грязи.

В районе Байкала вероятен снег, а в целом в большинстве регионов России наблюдается потепление. В Ленинградской области в ближайшие дни ожидается +3...+8, в Карелии – до +6 с порывами ветра до 17 метров в секунду.

В Коми – 0...+5, в Вологодской области +2...+7, в Архангельской – +3...+8. И только в крайних северных районах, таких как Мурманская область и Ненецкий автономный округ, сохранятся слабые морозы – -1...-2