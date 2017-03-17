Россиян предупредили о метелях и дождях

В выходные жителей европейской части России расстроит непогода. Во многие регионы на смену весеннему теплу придут дожди и мокрый снег.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что 18-19 марта солнце покинет европейскую часть страны. Непогода нагрянет и в Москву: 17 марта в городе пройдут дожди, но столбик термометра будет подниматься, пишет "Российская газета". Ночью возможен легкий мороз – до -2, днем будет достаточно тепло – до +8. В дневное время 18 марта в столице ожидается до +9.

В Ленинградской и других областях Северо-Запада – умеренные осадки при температуре +1...+6. Сильно испортится погода в Краснодарском крае, где 17 марта весьма вероятны дожди и мокрый снег. Жители Ингушетии и Чеченской Республики будут наблюдать такую картину все выходные.

Похолодает и на побережье Черного моря: днем термометр покажет там +9...+14. В Крыму – дождливо, 17 марта воздух прогреется до +6...+11, 18 марта – до +8...+13.

А вот на севере Европейской России будет на десять градусов теплее климатической нормы. В Архангельской области – +2...+7, в Вологодской области и Коми – +1...+6, в Мурманской области и Ненецком автономном округе – около 0. При этом в указанных регионах ожидается порывистый ветер.

