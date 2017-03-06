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Общество

Ледяной дождь устроит битву за Москву

Фото: Spencer Platt/Gettyimages.ru
Пока москвичи наслаждались весенним потеплением, погода приготовила им неприятный сюрприз. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 6 марта, столицу накроет ледяной дождь.
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"В понедельник в атмосфере столичного региона намечается настоящая битва за Москву между зимой и весной…" – так прокомментировал грядущие перемены специалист погодного центра "Фобос". 6 марта в Центральную Россию с севера начнет прорываться холодный атмосферный фронт полярного происхождения.

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Воздушные массы принесут в Москву значительное похолодание – с апрельских плюсовых значений столбик термометра упадет до нуля градусов, пишет РИА Новости. Ливень сменится мощным снегопадом, а затем – ледяным дождем. Серьезно ухудшится видимость, возможен гололед.

Пояс ледяного дождя шириной в 30-40 километров протянется через столичный регион от Смоленской области до Нижегородской. Синоптики предупреждают, что автомобилистам стоит быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах. 

Непогода продержится в Москве до утра 7 марта, затем в город вернется весна. Солнце начнет проглядывать из-за облаков, столбик термометра поднимется до +1...+6 градусов. 

 Антициклональная деятельность усилится 8 и 9 марта, установится комфортная погода. Ночью 7 марта температура будет колебаться от —2 до +3 градусов, днем 8 марта воздух прогреется до +4…+9 градусов. 9 марта потеплеет еще больше – до +6…+11 градусов, что соответствует рекордным значениям 2015 года, когда столбик термометра поднялся до +9,1 градуса. 

Как сообщили в Росгидромете, теплая погода сохранится в центральных регионах России до середины марта. "С 7 марта и до середины месяца в Смоленской, Тульской, а также на юге Московской области дневная температура будет повышаться до плюс 8-10 градусов. Такой фон, на шесть-восемь градусов выше нормы, продержится как минимум до 15-16 марта на территории большинства областей Центральной России, включая Подмосковье и Москву", – сообщил начальник ситуационного центра ведомства Юрий Варакин.

Автор: Светлана Сидорчук6 марта 2017, 12:53

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