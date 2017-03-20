Лавров ходил по воде в Японии

Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фотографии, сделанные в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Фумио Кисидой в Токио. В комментарии она пошутила, что российский чиновник ходит по воде.

На одном из снимков министр запечатлен идущим вместе с японскими дипломатами по выложенным в пруду камням. "К месту рабочего и, как оказалось, традиционного ланча с главой МИД Японии в Токио Сергей Лавров шел практически по воде", – написала Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

На переговорах Сергея Лаврова и Фумио Кисиды обсуждается широкий спектр взаимоотношений между странами. Японский министр отметил, что будет рассмотрен вопрос о визите премьера Синдзо Абэ в Россию, передает РИА Новости.

Также Кисида выразил намерение побеседовать о будущем южных Курил. "Я хотел бы обсудить с министром вопросы совместной экономической деятельности, посещения бывшими жителями островов с учетом состоявшихся консультаций на уровне замминистров в целях заключения мирного договора, согласно решению наших лидеров придать ускорение этому процессу", – заявил он.

Дипломаты продолжат консультации о внешней безопасности в формате встречи "два плюс два" с участием министров обороны Сергея Шойгу и Томоми Инады. Глава японского МИДа подчеркнул, что "на фоне ужесточения безопасности в Северо-Восточной Азии" двум странам необходимо "углубить взаимопонимание" в оборонной сфере.

В свою очередь Инада сообщила, что уже обменялась мнениями с российским коллегой. По ее словам, дискуссия была посвящена оборонной политике и ситуации в регионе, в частности северокорейской проблеме.