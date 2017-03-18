Россия празднует третью годовщину воссоединения с Крымом

Сегодня исполнилось три года с момента исторического воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Первыми знаменательную дату начали праздновать жители самых восточных регионов страны.

В Петропавловске-Камчатском события марта 2014 года отметили фестивалем "Весна" и народными гуляниями. Торжества проходили по всему городу, однако главные мероприятия прошли на центральной площади города, где собрались тысячи человек

Участникам торжеств предлагались занятия на любой вкус. Взрослые могли оценить свою физическую подготовку и посостязаться в мобильных центрах тестирования ГТО. Для детей же были организованы интересные викторины, работали аттракционы.

Ярко отметили третью годовщину воссоединения с Крымом и в Якутии. При этом стоить отметить, что столица республики город Якутск является побратимом города русской воинской славы Севастополя. Отмечать праздник в Якутии начали еще несколько лет назад проведением тематических уроках в местных школах.

А в субботу, 18 марта, в центре Якутска прошла масштабная молодежная акция "Хоровод дружбы народов". Кроме того, прошли соревнования по гонкам на оленьих упряжках. Помимо прочего, были организованы посвященные событиям весны 2014 года фотовыставка "Севастопольский шторм" и книжный вернисаж "Россия – Крым: вехи истории".





Масштабные торжества прошли сегодня и в столице Приморья Владивостоке. На митинг к мемориалу боевой славы пришли более 17 тысяч горожан, активистов общественных организаций и ветеранов. Кроме того, празднование ознаменовалось торжественным концертом с участием коллективов из разных регионов России.

При этом губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложил в честь третьей годовщины "Крымской весны" сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами. "Мы оба – приморские регионы, и я считаю, это будет правильно. Многие приморцы отдыхали в Крыму в советское время. Мы с родителями, как и многие другие семьи, ездили в Крым каждый год, и это определенная ностальгия. Поэтому для многих это будет приятным моментом", – сказал губернатор.

Мероприятия в честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией прошли и в Хабаровске. На Комсомольской площади прошел праздничный концерт "Россия – Крым! Навсегда!". В мероприятии приняли участие представители политический партий, общественных организаций, дальневосточного казачества, национальных объединений. Многие из пришедших на празднование несли с собой транспаранты со словами поддержки крымчан. На концерте перед участниками торжеств выступили ведущие творческие коллективы региона. Кроме того, для хабаровчан была организована фотозона и ряд других молодежных интерактивных площадок.

Празднуют годовщину воссоединения с Крымом и сибирские города. Так, в Новосибирске состоялся концерт на центральной площади города, на котором выступили творческие коллективы региона. Кроме того, был устроен флешмоб: подростки из молодежных организаций выстроились в слова "Россия" и "Крым". Также был проведен митинг, в котором приняли участие представители политических партий и общественных организаций города и области.