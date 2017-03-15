Третью годовщину "Крымской весны" отметят грандиозным концертом
Концерт, запланированный в рамках фестиваля"Весна", пройдет на Университетской площади перед Главным зданием МГУ. В нем примут участие ведущие российские музыкальные коллективы и исполнители. Мероприятие начнется в 17 часов вечера, вход свободный.
Сам фестиваль начнется задолго до музыкальной части праздника. На протяжении всего дня на территории фестиваля будут работать спортивные мастер-классы, торговые и развлекательные объекты.
Фестиваль впервые пройдет на Воробьевых горах. Смена декораций связана с тем, что прежнее место проведения концерта – на Васильевском спуске около Кремля – требует повышенных мер безопасности. По окончании концерта московское небо озарит праздничный салют.
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