Захарченко от радости сломал кровать

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, как однажды от радости прыгал на кровати, пока не сломал ее. Так лидер ДНР отреагировал на воссоединение Крыма с Россией.

"Скажу вам честно, я, затаив дыхание, следил за крымским референдумом. Когда он состоялся, я прыгал на кровати минут десять. Честно сказать, сломал ее. Но, именно в этот момент я понимал, что мы победили", – рассказал Захарченко.

По словам главы ДНР, жители полуострова своим примером доказали всему миру, что как бы Запад не старался – русский дух не сломать. "Я уверен, что никто не сломает Россию. У России есть Крым, Донбасс, Севастополь, Астрахань. Мы вместе, мы победили!", – цитирует издание "Новости Крыма" Захарченко.

Как писали Dni.Ru, 16 марта Крым отмечает годовщину воссоединения с Россией. По этому случаю в Симферополе прошло праздничное шествие. Собравшиеся на мероприятие жители полуострова прошли колонной по центральным улицам города.

Участники марша растянули над колонной крымский и российский флаги. При этом с обеих сторон улиц, по которым проходило шествие, собрались множество крымчан. На шествии скандировали "Крым с Россией навсегда", "Крым и Россию ждет успех", "Мы всегда едины".

Референдум о статусе Крымского полуострова состоялся 16 марта 2014 года. За воссоединение с Россией высказались более 96% проголосовавших.