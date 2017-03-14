Путин сообщил о болезни Медведева

Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии здоровья премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам главы государства, председатель правительства подхватил грипп.

"Дмитрия Анатольевича не уберегли", – пошутил Владимир Путин на открытии совещания с членами правительства. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в России остается серьезной, и среди заболевших оказался даже премьер-министр. Тем не менее, по словам главы государства, в целом показатели заболеваемости "идут на убыль", сообщает агентство "Интерфакс".

Министр здравоохранения Вероника Скворцова напомнила президенту, что в пяти регионах страны сохраняется эпидемия гриппа. При этом она заявила, что уровень заболеваемости упадет уже через месяц.

"По всем прогнозам грипп уйдет полностью где-то во второй половине апреля текущего года", – считает она. Вероника Скворцова отметила, что на прошлой неделе болезнь царила в 17 регионах, но уже сегодня она сохраняется только в двух центральных и трех сибирских регионах страны.

"У нас в этом сезоне в 20 раз снизилась смертность от гриппа по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, несмотря на эпидемичность текущего сезона. У нас сейчас летальность составила 0,3 промилле, это один из самых низких показателей и в мире, и в нашей стране", – заключила министр здравоохранения.



Отметим, что из-за болезни глава правительства также не смог приехать на заседание партии "Единая Россия". Более того, ему пришлось отменить встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном, передает Life.ru.