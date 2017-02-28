Расследование крушения Ту-154 затягивается

Расследование уголовного дела по факту крушения лайнера Ту-154 в акватории Черного моря продлили на два месяца. Эксперты не смогли собрать исчерпывающую фактологическую базу в установленный срок.

"Следствие по уголовному делу об авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России близ Сочи будет продлено еще на два месяца с 25 февраля", – цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что следователь по веским причинам не успел провести все необходимые экспертизы, поэтому обратился в суд с ходатайством о продлении разбирательства.

"На расследование первоначально отводится два месяца. Оно не завершено", – заявил источник. "В связи с большим объемом следственных действий и незавершенностью судебно-технических экспертиз срок расследования дела продлен до 25 апреля", – цитирует другого информатора "Газета.ru".

Министр транспорта России Максим Соколов прежде призвал воздержаться от публикации информации из недостоверных источников. По словам главы ведомства, прежде всего необходимо дождаться официальных результатов расследования.

Напомним, ранее Dni.Ru писали о трудностях, возникших у экспертов при выяснении причин трагедии Ту-154. За два месяца специалисты так и не пришли к единому мнению, а распространенная версия о неисправности закрылков была раскритикована в том числе и сотрудниками Минобороны.

Члены комиссии по расследованию авиакатастрофы отрицают версии внешнего воздействия и технической неисправности Ту-154. Они утверждают, что все системы лайнера работали исправно до его соприкосновения с поверхностью моря. При этом они уточнили, что пилот по неизвестным причинам пытался повернуть самолет. "Зачем – пока объяснить трудно", – сказал источник, предположив, что командир мог увидеть стаю птиц или мираж.

Эксперты планируют создать математическую модель последнего полета лайнера с учетом исходных параметров. Это позволит исключить или подтвердить версии трагедии, а также поможет понять, могли ли пилоты спасти самолет.



Напомним, самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся на сирийскую авиабазу Хмеймим, потерпел крушение 25 декабря 2016 года рядом с Сочи над Черным морем. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты военного ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. По предварительной версии, причиной крушения лайнера стала ошибка экипажа.

