Крушение Ту-154 в Сочи списали на странное поведение пилота
Крушение военного самолета в Сочи вызвало много вопросов. Тщательное расследование позволило сузить круг причин, которые могли привести к катастрофе. Выяснилось, что трагедия произошла в результате действия целого ряда факторов.
По предварительным данным, взлет прошел в штатном режиме. Экипаж не выходил на критические углы атаки, как предполагалось ранее. Проблемы начались, когда Ту-154 начал набирать высоту.
Эксперты посчитали, что главный пилот Роман Волков внезапно перевел машину в режим посадки. Странное поведение летчика можно объяснить дезориентацией в пространстве и усталостью. В таком случае Волков должен был вести самолет по показаниям приборов, но почему-то решил довериться своим ощущениям, передает "Коммерсантъ".
Специалисты пытаются выяснить, что подвигло пилота на такое решение. Эксперты изучают медицинскую карту Волкова и результаты пройденных им психологических тестов.
Напомним, что крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи. Самолет рухнул в Черное море.
В результате трагедии погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, руководитель и артисты ансамбля имени Александрова. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских солдат с праздниками.
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