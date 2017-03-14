Крушение Ту-154 в Сочи списали на странное поведение пилота

Эксперты завершили техническую часть расследования крушения Ту-154 Минобороны в Черном море, которое произошло 25 декабря 2016 года. Одной из причин трагедии было названо поведение экипажа.

Крушение военного самолета в Сочи вызвало много вопросов. Тщательное расследование позволило сузить круг причин, которые могли привести к катастрофе. Выяснилось, что трагедия произошла в результате действия целого ряда факторов.

По предварительным данным, взлет прошел в штатном режиме. Экипаж не выходил на критические углы атаки, как предполагалось ранее. Проблемы начались, когда Ту-154 начал набирать высоту.

Эксперты посчитали, что главный пилот Роман Волков внезапно перевел машину в режим посадки. Странное поведение летчика можно объяснить дезориентацией в пространстве и усталостью. В таком случае Волков должен был вести самолет по показаниям приборов, но почему-то решил довериться своим ощущениям, передает "Коммерсантъ".

Специалисты пытаются выяснить, что подвигло пилота на такое решение. Эксперты изучают медицинскую карту Волкова и результаты пройденных им психологических тестов.

Напомним, что крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи. Самолет рухнул в Черное море.

В результате трагедии погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, руководитель и артисты ансамбля имени Александрова. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских солдат с праздниками.