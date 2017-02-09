Меркель с отрезанной головой в руках взорвала Сеть

Сатирический еженедельник Charlie Hebdo показал обложку нового номера, на которой изображена Ангела Меркель с отрезанной головой кандидата в канцлеры ФРГ Мартина Шульца. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на карикатуру.

Провокационная картинка подготовлена специально для немецкой версии Charlie Hebdo. Карикатурист решил вложить в руку Меркель нож, видимо, чтобы у читателей не осталось сомнений в том, кто же "отрезал" голову Шульца.

Рядом помещена уменьшенная копия обложки журнала Spiegel, на которой изображен президент США Дональд Трамп с головой статуи Свободы в руке, и подпись: "Читатели Spiegel вне себя". В редакции немецкой версии Charlie Hebdo пояснили, что данная цитата была жестом уважения к коллегам в Гамбурге.

Пользователи Сети незамедлительно отреагировали на новую провокацию от Charlie. Одних карикатура ужаснула, а другие решили припомнить Ангеле Меркель то время, когда она защищала журнал, на редакцию которого было совершено нападение.

А помните как Меркель скорбила про шарли ??? а они ей херакс и пикчу... pic.twitter.com/QzXRBjPGRA — Злой ракетчик (@ZloyRocketeer) 9 февраля 2017 г.

Между тем политику Меркель уже называют опасной для Европы. "Ее политические взгляды подвергают опасности стабильность не только Германии, но и других европейских государств", – заявил член делегации Европарламента по отношениям с США и Канадой Бернд Кольмель.

По словам Кольмеля, действующий канцлер ФРГ – "очень хороший человек" в частной жизни. Однако как политик Меркель "способствует застою" и не учитывает мнение граждан своей страны, пишет газета "Известия".