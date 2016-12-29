Ненавидящий Россию автор Charlie Hebdo родился в Москве

В редакции скандально известного журнала Charlie Hebdo работают десятки людей, но один из них имеет непосредственное отношение к России. Сын советского диссидента без стеснения пишет гадости о стране своих предков.

Писатель Егор Гран работает в редакции известного своим черным юмором журнала Charlie Hebdo с 2011 года. Он занимает должность приглашенного автора и, в частности, пишет материалы в рубрику "Мир".

Одна из последний его статей в издании касается действий России в Сирии. В этом материале Гран, как и его коллеги, пишет откровенные гадости о родине своих предков, в частности, издевательски сравнивает древнеримскую империю и современные амбиции Москвы, передает Life.ru.

Посмеялся журналист и над захватом Пальмиры, которую террористам удалось отбить в декабре 2016 года. Писатель высмеял попытки оправдать потерю города. Заметка носила едкое название "Пальмира из воды в газе Кремля".

Отметим, Гран неоднократно заявлял о негативном отношении к России. "Чем больше я смотрю сейчас на Россию, которая стала центром определенной ненависти к миру, тем меньше я себя ощущаю русским. Мне стыдно за то, что там сейчас происходит, за русскую церковь, которая стала исчадием ада", – сказал он в одном из последних интервью.

"Значит, я чуть-чуть русский".

Напомним, отец Грана Андрей Синявский был фигурантом одного из самых громких диссидентских дел в СССР. Его и литератора Юлия Даниэля приговорили к семи годам тюрьмы за антисоветскую пропаганду. Решение в отношении писателей выносил Верховный суд страны.

Межтем, согласно опросу, проведенному "Рамблер/Новости", более половины россиян – 51% – не поддерживают деятельность Charlie Hebdo. Еще 25% граждан менее категорично относятся к журналу, но также считают, что издание постоянно перегибает палку и не знает меры. 21% россиян отметили, что не следят за творчеством французов. Отличным журналом Charlie Hebdo считают 3% респондентов. В опросе приняли участие более 2,6 тысячи человек.