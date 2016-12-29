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Ненавидящий Россию автор Charlie Hebdo родился в Москве
Писатель Егор Гран работает в редакции известного своим черным юмором журнала Charlie Hebdo с 2011 года. Он занимает должность приглашенного автора и, в частности, пишет материалы в рубрику "Мир".
Одна из последний его статей в издании касается действий России в Сирии. В этом материале Гран, как и его коллеги, пишет откровенные гадости о родине своих предков, в частности, издевательски сравнивает древнеримскую империю и современные амбиции Москвы, передает Life.ru.
Посмеялся журналист и над захватом Пальмиры, которую террористам удалось отбить в декабре 2016 года. Писатель высмеял попытки оправдать потерю города. Заметка носила едкое название "Пальмира из воды в газе Кремля".
Joyeux anniversaire #IegorGran merci de nous faire plier de rire chaque semaine #CharlieHebdo Gros bisous��❤ @CHVPSL pic.twitter.com/p2yaWzXKsl— pauline back (@pauline_back) 23 декабря 2016 г.
Отметим, Гран неоднократно заявлял о негативном отношении к России. "Чем больше я смотрю сейчас на Россию, которая стала центром определенной ненависти к миру, тем меньше я себя ощущаю русским. Мне стыдно за то, что там сейчас происходит, за русскую церковь, которая стала исчадием ада", – сказал он в одном из последних интервью.
"Значит, я чуть-чуть русский".
Напомним, отец Грана Андрей Синявский был фигурантом одного из самых громких диссидентских дел в СССР. Его и литератора Юлия Даниэля приговорили к семи годам тюрьмы за антисоветскую пропаганду. Решение в отношении писателей выносил Верховный суд страны.
Межтем, согласно опросу, проведенному "Рамблер/Новости", более половины россиян – 51% – не поддерживают деятельность Charlie Hebdo. Еще 25% граждан менее категорично относятся к журналу, но также считают, что издание постоянно перегибает палку и не знает меры. 21% россиян отметили, что не следят за творчеством французов. Отличным журналом Charlie Hebdo считают 3% респондентов. В опросе приняли участие более 2,6 тысячи человек.
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