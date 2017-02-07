Клинтон сделала первое заявление после "вечеринки" Трампа

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сделала первое заявление после инаугурации Дональда Трампа. По ее мнению, будущее принадлежит женщинам.

Политик выступила на конференции Makers в Калифорнии, посвященной проблемам женщин, сообщает "Газета.ru". В видеообращении, опубликованном на сайте The Guardian, Хиллари Клинтон призвала представительниц прекрасного пола бороться за будущее, быть сильными.

Несмотря на поражение в ходе избирательной кампании, Клинтон не намерена сдаваться. Она по-прежнему считает: "будущее женского пола", несмотря на все вызовы, существующие в политике и общественной жизни. "Мы все видели эту бешеную энергетику марша женщин, который объединил миллионы в США и во всем мире", – заявила она.

Ранее сообщалось, что на следующий день после инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа около 500 тысяч граждан вышли на так называемые марши женщин. Примечательно, что в этих мероприятиях, проходивших во многих городах Америки, Европы и Азии, принимали участие и мужчины.

По официальным данным, на митинги против Трампа вышли более миллиона человек. Среди них были не только простые американцы, но и звезды Голливуда, знаменитые певцы и шоумены.

Напомним, во время выступления на массовой акции протеста в Вашингтоне певица Мадонна дважды матом обругала президента США Дональда Трампа. Как писали Dni.Ru, речь разъяренной поп-дивы транслировал в прямом эфире телеканал CNN.