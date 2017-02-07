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Трудности расследования крушения Ту-154
В процессе расследования специалисты разошлись во мнениях. Одни полагают, что причиной крушения стали неисправные закрылки: параметрический черный ящик зафиксировал, что они были убраны досрочно. Это подтверждает и эмоциональная фраза пилота, которая слышна на записи, пишет газета "Коммерсантъ".
Противники этой теории отмечают, что бортовой самописец указал лишь на факт уборки закрылков, а не на причину неправильной работы. В частности, они могли сдвинуться в исходное положение в результате технического сбоя – например, замыкания в электроцепях управления приводами.
Эксперты из Минобороны отвергли версию о том, что катастрофа произошла из-за случайно убранных закрылков. С целью прояснить ситуацию они привлекли гражданских специалистов из Международного авиационного комитета, которые пытаются восстановить систему работы устройства.
Также планируется разработать математическую модель последнего полета Ту-154 с учетом исходных параметров. Это позволит исключить или подтвердить версии трагедии, а также ответить на вопрос о том, могли ли пилоты спасти воздушное судно.
Напомним, что самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они погибли.
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