Трудности расследования крушения Ту-154

С момента крушения самолета Ту-154 в Сочи прошло больше месяца, а эксперты так и не пришли к единому мнению о причине трагедии. Они рассчитывают, что раскрыть тайну катастрофы поможет математическая модель последнего полета лайнера Минобороны.

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