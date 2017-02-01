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Ту-154 потерпел крушение из-за педали
Новые данные говорят о том, что пилот пытался повернуть лайнер, как будто бы на его пути возникло неожиданное препятствие, сообщает "Газета.ru". "На таких самолетах во время взлета не пользуются педалями для поворота руля направления. А по отрывкам разговоров в кабине Ту-154 Б-2, зафиксированным средствами объективного контроля, выяснилось, что командир корабля использовал эти педали. Зачем – пока объяснить трудно", – рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
Собеседник издания добавил: какое именно препятствие могло возникнуть на пути лайнера, пока неизвестно. "Возможно, стая птиц или даже мираж", – сказал он.
В свою очередь специалисты комиссии по расследованию авиакатастрофы отвергли версии внешнего воздействия и технической неисправности Ту-154. Они установили, что все системы самолета работали исправно до того, как он соприкоснулся с поверхностью моря. И даже 30-летний возраст лайнера никак не сказался на его летной способности.
На месте авиакатастрофы продолжают находить останки погибших, а также обломки самолета, передает РИА Новости. На данный момент водолазам удалось извлечь семь фрагментов тел и 78 частей лайнера.
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они погибли.
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