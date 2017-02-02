Крушение Ту-154 повторят в Подмосковье

Вот уже больше месяца специалисты пытаются установить точную причину катастрофы самолета Ту-154 в Сочи. Однако они так и не пришли к единому мнению. Эксперты надеются, что раскрыть загадку крушения им поможет легендарный авиационный научный центр в Жуковском.

Несмотря на то, что данный двух бортовых самописцев Ту-154 расшифрованы, точная причина катастрофы до сих пор не установлена. Прояснить ситуацию возьмутся в ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ), сообщает Life.ru со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

В подмосковном научном центре эксперты смоделируют последний полет Ту-154 с помощью компьютерных программ и специальной аэродинамической трубы, чтобы, наконец, выяснить точную причину крушения. Как отмечает издание, на данный момент основная версия катастрофы – ошибка пилотов, однако какая именно, до сих пор не установлено.

Дело в том, что разрушен третий бортовой самописец, который дублирует данные речевого и параметрического черных ящиков. Именно его показания позволили бы установить ту ошибку, которую допустили пилоты. Однако, по-видимому, устройство было повреждено в тот момент, когда лайнер ударился хвостом о воду.

Как рассказали специалисты, экспертизы в Жуковском должны подтвердить положение закрылков, стабилизаторов и шасси лайнера во время набора высоты после взлета с аэродрома Сочи. "Кроме исследований в аэродинамической трубе ЦАГИ на компьютере будет проведено математическое моделирование полета самолета, которое получается по материалам продувок моделей и каких-то реальных частей", – отметил собеседник издания.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они погибли.