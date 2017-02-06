Транссексуала выгнали из тюрьмы из-за близости с сокамерницами

Оглушительный скандал разразился в женской колонии особого режима, расположенной в столице Шотландии Эдинбурге. Транссексуал, который отбывал наказание среди женщин и готовился к смене пола, неожиданно вспомнил о том, что он родился мужчиной.

Шотландец Пэрис Грин, осужденный за жестокое убийство и пытки, отбывал тюремное заключение в женском исправительном заведении. Несмотря на то, что по документам он является мужчиной, выглядит он как женщина. По информации Daily Mail, прежде чем попасть на скамью подсудимых, Пэрис принимал специальные гормоны и готовился к операции по смене пола.

Ущемлять в правах транссексуала не стали. После вынесения обвинительного приговора Пэриса Грина отправили в женскую колонию особого режима. Он был помещен туда по ходатайству правозащитников в виде особого исключения.

Национальная служба здравоохранения Великобритании даже согласилась оплатить для осужденного проведение операции по смене пола. Но это произошло бы лишь в случае, если поведение Грина было бы безупречным.

Однако претензии у тюремных надзирателей к трансгендеру возникли спустя пять недель его пребывания в женской колонии. Выяснилось, что Грин регулярно вступал в интимную связь со своими сокамерницами.

В итоге руководство женской колонии приняло решение перевести транссексуала в мужскую тюрьму в соседнем округе. По информации британских СМИ, проведение бесплатной операции для него теперь под вопросом.

Ранее сообщалось, что в Японии 26-летний священнослужитель Кодо Нисимура придерживается буддийских канонов и в то же время примеряет на себя роль визажиста. Как писали Dni.Ru, молодой человек участвует в модных показах и предлагает женщинам-трансгендерам бесплатные уроки макияжа.