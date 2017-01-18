Шарлиз Терон делает из сыновей девочек

Иностранные СМИ ужасаются из-за ситуации с приемными детьми Шарлиз Терон. Воспитанники голливудской актрисы, будучи мальчиками, одеваются как девочки. Более того, старший ходит с двумя косичками.

В Сети есть немало снимков от папарацци, на которых запечатлены темнокожие дети Шарлиз в странных одеяниях. Старший Джексон на днях вышел в свет в розовых ботинках, такого же цвета кофточке с сердечком и дамских лосинах. Младший – в пышной юбочке оттенка пудры.

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Ранее Джексон тоже был замечен в юбке по типу балетной пачки цвета фуксии со стразами. А еще он ходит с рюкзаком, на котором изображены диснеевские принцессы.

Говорят, однажды у Шарлиз спросили, почему ее сыновья выглядят как дочки, на что она лаконично ответила: "Я за свободу самовыражения". А ведь еще каких-то пару лет назад Джексон ходил как все обычные мальчики – в спортивных костюмах, джинсах и майках в стиле милитари...

Акулы пера сразу же припомнили выход старшего сына Меган Фокс Ноа в платье с пышной юбкой. У отпрыска Меган тоже длинные волосы, как у Джексона. Только Ноа не заплетает косы, а предпочитает творческий беспорядок.

Третий вопиющий случай в Голливуде, когда ребенок звезды пытается "сменить пол", это дочка Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которая давно уже пугает общественность своим "пацанским" видом и поведением.

Шайло предпочитает одежду для мальчиков, носит кеды и короткую стрижку. С возрастом малышка все больше стала походить скорее на сына знаменитой пары, чем на дочь. Джоли и Питт даже как-то раз отправились на консультацию к врачу, чтобы выяснить, является их наследница трансгендером или она просто пацанка. Уже несколько лет девочка упорно хочет стать мальчиком, носит мужские вещи и играет не в куклы, а в машинки и футбол. Розовый цвет она не признает, отдавая предпочтение синему и черному.

По информации иностранных СМИ, эксперт по гендерным вопросам со своей задачей не справился. Он так и не понял, есть у Шайло проблемы с самоидентификацией или нет. Как сообщили репортерам источники из близкого окружения Джоли и Питта, врач предположил, что ситуация прояснится, когда наследница актеров станет подростком. Именно в переходном возрасте Шайло может разлюбить все мужское и стать поистине женственной, как ее мама.