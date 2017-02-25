Садальский высказался о скандале с Шурыгиной

Станислав Садальский в своем блоге в "Живом Журнале" высказался о скандале с Дианой Шурыгиной. Звездный сплетник задался вопросом, а было ли изнасилование.

"Прославились"... Мама – в 14 лет забеременела... продолжение следует! И все же... Главный вопрос в этой теме: Было ли изнасилование вообще? У меня ощущение, что по обоюдному. А ваши версии?", – написал Садальский (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

Читатели тут же ринулись высказывать свои версии произошедшего. "Мое мнение (судя по увиденному) – по обоюдному, обнародовали бы еще результаты что под ногтями было у жертвы (или "жертвы"), может, понятнее было, но если посмотреть со стороны: ходит девица по городу, ее с какой-то периодичностью насилуют, с той же периодичностью папаша ее бегает к насильникам деньги выколачивать – странно все это", – возмутилась одна из поклонниц Садальского.

Другой подписчик также согласился, что девушка просто решила "подзаработать". "Банальный и распространенный в России способ рубить бабло", - написал он в комментариях.

Нашлись и те, кто вспомнил историю родителей школьницы. "Вопрос – почему ее отца не посадили, за связь с 14 летней матерью этой мнимо-изнасилованной", – задался вопросом читатель.

Между тем сама Диана Шурыгина продолжает делать шоу из своего горя. Школьница записала видеообращение. После ток-шоу девушку, которая призналась, что до сих пор не посещает занятия, стали узнавать на улице. "Некоторые просто проходят и смотрят, некоторые останавливаются, некоторые задают вопросы. Например, как дела. Я реагирую на это спокойно", – отметила Диана.

Инцидент произошел под Ульяновском в апреле 2016 года. После вечеринки 16-летняя Диана Шурыгина заявила об изнасиловании, которое якобы совершил 21-летний Сергей Семенов. Молодого человека признали виновным и отправили в колонию на восемь лет. Однако позже апелляционный суд снизил срок до трех лет и трех месяцев заключения.

Общественный резонанс история вызвала в январе 2017 года, после выхода в эфир ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". Девушка, которая во время эфира вела себя вызывающе, стала жертвой нападок как в Сети, так и в реальной жизни.