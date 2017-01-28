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Советские магнитофоны тормозят расследование крушения Ту-154

Ту-154. Фото: ru.wikipedia.org
Расследование катастрофы Ту-154 Минобороны затруднилось из-за устаревших самописцев. Для работы с "кассетником" не осталось ни оборудования, ни специалистов.
прочитано 388 раз

На потерпевшем крушение Ту-154 были установлены черные ящики, напоминающие катушечный магнитофон. Такие самописцы использовались в 1980-х годах. В наши дни оборудования и специалистов, которые умеют работать с магнитной пленкой, почти не осталось. Отсутствуют необходимые ресурсы и в Научно-исследовательском центре эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны, сотрудники которого расследуют катастрофу над Черным морем.

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 В Сочи разбился Ту-154

Сюжеты В Сочи разбился Ту-154

Как пишет "Коммерсант", специалистам удалось считать данные, однако для верной интерпретации нужно точно знать скорость работы лентопротяжного механизма и степень его износа на момент катастрофы. Кроме того, пока не удается с точностью синхронизировать эту информацию с данными речевого самописца.

Между тем, эксперты сообщили, что не обнаружили существенных отклонений в работе систем самолета.Ранее, была опровергнута и версия о возможном теракте на борту самолета или его обстреле с земли.


Причиной катастрофы, по мнению специалистов, стали ошибки экипажа. Работу пилотов во время взлета Ту-154 изучают сейчас члены объединенной технической комиссии. Какие именно действия экипажа привели к трагедии, пока неясно – низкое качество исходных данных не позволяет поэтапно восстановить всю схему развития нештатной ситуации на борту.

Напомним, самолет Минобороны России разбился рано утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека: члены экипажа, журналисты, участники ансамбля имени Александрова и врач Елизавета Глинка.

Автор: Федор Лопырев28 января 2017, 11:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото пассажиров разбившегося Ту-154

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