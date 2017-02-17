Пенсионеров приравняют к "аптечным алкоголикам"

"Заставь дурака богу молиться" – именно этой пословицей можно охарактеризовать действия чиновников после массового отравления настойкой боярышника в Иркутске. С усердием подойдя к искоренению такого явления как "аптечный алкоголизм", профильные министерства и ведомства, как обычно, перестарались и поставили под угрозу жизни миллионов пожилых людей, попросту говоря, пенсионеров. Причина – ограничения на продажу капель, которые хотя и содержат спирт, но отнюдь не годятся для того, чтобы для удовлетворять алкогольные потребности.

История борьбы с "аптечным пьянством" не нова – еще с 2014 года премьер Дмитрий Медведев провел первое совещание кабинета министров по этому вопросу. Минздрав по итогам обсуждения должен был разработать изменения в законодательство, которые бы ограничили объемы тары выпускаемых спиртосодержащих лекарственных средств и нормы их отпуска.

После этого все спиртосодержащие лекарства попали в "группу риска", на пути продажи которых должны были появиться серьезные барьеры. Главный аргумент чиновников от медицины в поддержку необходимости ограничений звучал просто – спирт содержит – значит лекарством можно злоупотребить с целью напиться, причем в любое время дня и ночи.

Правда, на фоне борьбы с "ветряными мельницами" чиновники совсем упустили из вида появление алкоматов – аппаратов, торгующих спиртосодержащими жидкостями. В результате эта "алкоматная чума" распространилась по всей России, за исключением, наверное, московского региона. Поэтому бессмысленно сваливать всю вину на производителей спиртосодержащих лекарственных средств, они-то используют в производстве чистый медицинский спирт.





И происшествие в Иркутске, когда в городе произошло массовое отравление метиловым спиртом, этот постулат лишний раз подтвердило. Ведь отравившиеся пили не настойку боярышника, а "Боярышника лосьон для купания". Он даже продается не в аптеке, а в хозяйственном магазине. Но власти решили закрутить гайки, и под раздачу попали производители лекарств. В итоге сейчас идет речь о том, чтобы корвалол, валокордин и даже настойки календулы и валерианы продавать лишь в таре до 25 миллилитров (это как пузырек с йодом).

Мотивация простая: это средства двойного назначения. "Ну, какое двойное назначение может быть у корвалола? – недоумевает исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. – Попытка его выпить в неразведенном виде приведет только к тому, что человека вырвет". Она напомнила, что у многих таких лекарств есть, конечно, и таблеточные аналоги. Но есть огромное число людей, которые не могут принимать только жидкие формы.

"Я не исключаю, что некоторые из таких лекарств исчезнут из аптек после того, как их в приказном порядке переведут в тару на 25 миллилитров"

Кстати, специалисты не исключают, что ужесточение требований к спиртосодержащим лекарствам даст обратный эффект. По мнению директора по развитию аналитической компании "RNC Фарма" Николая Беспалова, вопрос "аптечного алкоголизма" весьма неоднозначен. "Вероятность отравления лекарственными препаратами, содержащими спирт, фактически нулевая, с точки зрения безопасности приема – это гораздо более надежная продукция, нежели тот спиртосодержащий лосьон, которым отравились люди в Иркутске, – сказал он. – Аптечный алкоголь – это своеобразный противовес обороту нелегального спирта как такового".

С введением ограничений на большие флаконы пациенты будут вынуждены чаще ходить в аптеку для того, чтобы сделать привычный запас необходимых препаратов. И что интересно, тот "Боярышник", которым отравились люди в Иркутске, из-за того, что не является средством для приема внутрь, под действие новых правил не попадет.